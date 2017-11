Trotz der jüngsten Wirbelstürme in den USA konnte Brenntag im dritten Quartal seinen Gesamtumsatz steigern. Der weltgrößte Chemikalienhändler bekräftigt sein Gewinnziel für das Gesamtjahr.

Der weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag profitiert trotz der jüngsten Wirbelstürme in den USA von einem guten Geschäft in Nordamerika. Das Unternehmen aus Mülheim an der Ruhr steigerte seinen Gesamtumsatz im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro, wie Brenntag am Mittwoch mitteilte.

Der operative Gewinn (Ebitda) erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 216 Millionen Euro ...

