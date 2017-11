Caracas - Das hochverschuldete Venezuela schlittert weiter in Richtung Staatspleite: Die US-Ratingagentur Fitch stufte am Dienstag auch die Kreditwürdigkeit der staatlichen Ölgesellschaft PDVSA herab. Fitch notiert das für die venezolanische Wirtschaft systemwichtige Unternehmen künftig bei C und damit nur noch eine Stufe über der Zahlungsunfähigkeit. Die Staatspleite Venezuelas sei "höchst wahrscheinlich", hiess es.

Die Herabstufung folgt auf die Ankündigung der venezolanischen Regierung und des Öl-Konzerns, mit ihren Gläubigern über eine Umschuldung verhandeln zu wollen. Die Abwertung der Kreditwürdigkeit der PDVSA berücksichtige die engen Verflechtungen des Staatskonzerns mit der Regierung, die "absolute Kontrolle" über die Geschäftsstrategien und Ressourcen ausübe, teilte Fitch mit. Es dürfte für Caracas schwierig werden, den Konzern zu stützen, weil beide Partner in finanzieller Schieflage seien.

Verhandlungen mit Gläubigern

Venezuela ...

Den vollständigen Artikel lesen ...