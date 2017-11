München (ots) - B2X, führender Anbieter von Customer Care-Lösungen für Smartphones und IoT-Geräte, hat heute die Zertifizierung als exklusiver "Google Authorized Service Partner" durch Google in Indien bekannt gegeben. Indien ist einer der zentralen Wachstumsmärkte für Google. B2X und Google werden gemeinsam neue Dienstleistungen für Pixel, Phone by Google, anbieten. Nutzer, die Hilfe für ihr Pixel benötigen, werden von einem vollkommen neuartigen und äußerst bequemen Service zu Hause profitieren. Von B2X zertifizierte Serviceexperten besuchen Kunden in deren eigenen vier Wänden, untersuchen betroffene Geräte und bieten Hilfe direkt vor Ort. Diese neuen Kundendienstleistungen sind Teil von Googles Bestreben, Kunden den bestmöglichen Service für ihre Geräte zu bieten.



Kunden kontaktieren dazu lediglich das Google-Kundenzentrum und werden von dort direkt an B2X weitergeleitet. Nach einer ersten Ferndiagnose des Telefons wird ein Techniker von B2X mit dem Kunden einen Termin vereinbaren und alle notwendigen Werkzeuge und Ersatzteile mitbringen. Zieht der Kunde es vor, das Gerät zur Reparatur einzuschicken, wird ein Kurierdienst das Smartphone abholen und nach erfolgter Reparatur wieder zurückbringen. Um dem Kunden die Unannehmlichkeiten während der Reparatur so gering wie möglich zu halten, werden B2X und Google für diese Zeit ein Leihgerät zur Verfügung stellen. Wahlweise können Kunden auch eines der zahlreichen B2X-Kundenservicezentren in Indien aufsuchen, die alle zertifizierten Kundendienst für Pixel anbieten.



"Wir freuen uns, Google dabei zu unterstützen, erstklassigen Service für Pixel in Indien anzubieten. Indien ist ein dynamischer Markt und Kunden lieben die Marke Google. Es ist unser Anspruch, dass wir ihre Erwartungen übertreffen und reibungslosen und schnellen Service sowie Unterstützung bei der Beantwortung aller Fragen rund um ihre Smartphones anbieten", so Maximilian Grabmayr, CEO von B2X Indien.



"Es ist uns eine große Ehre, unsere neue Partnerschaft mit Google in Indien zu beginnen. Indien ist der zweitgrößte und am schnellsten wachsende Markt für Smartphones in der Welt und es freut uns sehr, dass Google B2X als exklusiven Servicepartner ausgewählt hat. Gemeinsam werden wir eines der höchstentwickelten Kundenserviceangebote in diesem Marktsegment anbieten", so Rainer Koppitz, CEO von B2X.



Über B2X



B2X ist der führende globale Anbieter von End-to-End-Customer-Care-Lösungen für mobile und IoT-Geräte. Gegründet 2007, unterstützt B2X viele der weltweit führenden Mobil- und Consumer-IoT-Anbieter dabei, ein perfektes After-Sales-Serviceerlebnis zu bieten. Die einzigartige Positionierung des Unternehmens basiert auf seinem globalen Servicepartnernetzwerk und seiner Technologieplattform SMARTCARE Technology, die alles zu einem digital integrierten Customer-Care-Ökosystem verknüpft. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und über 500 zuverlässigen Servicepartnern in weltweit 140 Ländern ist B2X der führende After-Sales-Serviceanbieter für Hersteller, Versicherungsanbieter, Netzbetreiber und Elektronikhändler.



