- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS G4S PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3290 (3250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON TARGET TO 1305 (1204) P. - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROLLS ROYCE GROUP TARGET TO 670 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3780 (4050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TYMAN PRICE TARGET TO 375 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FIRST DERIVATIVES PL PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FIRST DERIVATIVES PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES INDIVIOR PLC TO 'BUY' - TARGET 490 (280) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS G4S PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED UNCHANGED TO 7513 (CLOSE: 7513.11) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS AB FOODS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3400 (3585) PENCE - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 42 (44) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 815 (845) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 3770 (3900) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 55 (56) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 890 (940) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6100 (5800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 310 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON PRICE TARGET TO 1400 (1250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 43 (46) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3625 (3250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 995 (870) PENCE - 'BUY' - S&P GLOBAL RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3600 (3500) PENCE - 'STRONG BUY' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 760 (800) PENCE - 'NEUTRAL'



