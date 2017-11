One Square Advisory Services GmbH: MBB Clean Energy AG: Anleihegläubiger zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung aufgerufen

DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: MBB Clean Energy AG: Anleihegläubiger zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung aufgerufen 08.11.2017 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Am 16. August 2017 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der MBB Clean Energy AG vor dem Amtsgericht München eröffnet * Die Gläubigerversammlung findet am Mittwoch, den 15. November 2017 in München statt * One Square Advisory Services GmbH ruft Anleihegläubiger zur Teilnahme auf und organisiert eine Vertretung durch Rechtsanwälte * Gläubiger sollten für das weitere Verfahren ihre Kräfte bündeln und Vertreter in den Gläubigerausschuss entsenden

München, 8. November 2017 - One Square Advisory Services GmbH ("One Square") wurde im Fall der MBB Energy AG bereits von zahlreichen Anleihegläubigern, die einen namhaften siebenstelligen Nominalbetrag halten gebeten, deren Interessen als gemeinsamer Vertreter wahrzunehmen. Zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters kam es bislang nicht. Die Eröffnung des Verfahren erfolgte nunmehr erst zwei Jahre nach Insolvenzantragsstellung. Gründe hierfür sind nicht bekannt.

Damit die Rechte der Gläubiger, insbesondere der Anleihegläubiger als größter Gläubigergruppe gewahrt bleiben und diese am weiteren Verfahren zum Zwecke ihrer Quotenmaximierung partizipieren können, ruft One Square alle Gläubiger der MBB Clean Energy AG zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung am Mittwoch, den 15. November 2017, 10.00 Uhr, Amtsgericht München, Sitzungssaal 202, Infanteriestraße 5, München auf.

Die Vorgänge um die "Nachplatzierung" und die umstrittene Gültigkeit der Globalurkunde werden im weiteren Verfahren umfassend aufzuarbeiten sein. Hierfür hält One Square es für notwendig, dass dem Insolvenzverwalter ein kompetenter von der Gläubigerversammlung zu wählender Gläubigerausschuss zur Seite gestellt wird. One Square ist für diese komplexe Aufgabe bestens aufgestellt und vertritt auch in den meisten Insolvenzfällen, bei denen eine Anleihe emittiert wurde, die Interessen der Anleihegläubiger als gemeinsamer Vertreter sowie im Gläubigerausschuss.

Sollte einzelnen Anleihegläubigern die Teilnahme an der Versammlung selbst nicht möglich sein, bietet One Square durch kooperierende Rechtsanwälte die Vertretung auf dieser Gläubigerversammlung an. Die erforderlichen Vollmachten der mit One Square zusammenarbeitenden Rechtsanwälte können gerne unter mbb@onesquareadvisors.com direkt angefordert werden. Zusammen mit den Vollmachten ist ein Nachweis der Gläubigerstellung, z.B. ein Depotauszug, erforderlich. Die Vertretung auf der Gläubigerversammlung ist für bei uns registrierte Anleihegläubiger kostenfrei.

Kontakt: One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München Fax: +49 (89) 15 98 98 22 mbb@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com

08.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

626537 08.11.2017

AXC0149 2017-11-08/11:15