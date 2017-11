Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Eon will in Großbritannien auch in Zukunft ohne Partner den schwierigen Markt beackern. "Wir sind hervorragend aufgestellt, um nicht nur überlebensfähig zu sein, sondern erfolgreich zu sein", sagte Finanzvorstand Marc Spieker in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Drittquartalsergebnisse.

Zuvor hatte der Konkurrent Innogy angekündigt, das Vertriebsgeschäft der britischen Tochter Npower mit dem Kundengeschäft des schottischen Versorgers SSE zusammenlegen und an die Börse bringen zu wollen.

Eon gehört zu den großen Strom- und Gaslieferanten für Haushalte und Wirtschaft im Vereinigten Königreich. Aktuell läuft es allerdings nicht optimal. Anfang des Jahres büßten die Essener auf der Insel 200.000 Kunden ein. Im dritten Quartal mussten sie operativ einen Verlust hinnehmen.

Spieker versicherte aber für das Gesamtjahr, dass unter dem Strich ein Gewinn stehen werde, wenn auch nicht mehr so hoch wie im vergangenen Jahr. Auch in Zukunft werde Eon in Großbritannien Geld verdienen. "Wir werden in der Lage sein, schwarze Zahlen zu schreiben", erklärte der CFO.

Er nutzte die Gelegenheit für Kritik an dem geplanten Preisdeckel, den die Regierung einzuführen gedenkt. Als Reaktion wird Eon-UK Verträge mit flexibler Preisgestaltung auf Festpreistarife umstellen. "Eine Regulierung wäre für Eon dann obsolet", meinte Spieker.

Der Wettbewerb auf dem britischen Markt gilt als besonders hart.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2017 04:55 ET (09:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.