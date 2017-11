Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Noch bis vor kurzem war der Kontakt zwischen der Kultblondine Daniela Katzenberger (31) und ihrer Mutter Iris (50) nicht besonders eng. Iris beklagte sich darüber teilweise öffentlich im Netz, doch jetzt kann das Mutter-Tochter-Gespann wieder zusammen lachen. In InTouch (EVT 09.11.) spricht Daniela exklusiv über die Versöhnung mit Mutter Iris.



Daniela hatte ihre Familie in Ludwigshafen besucht und dabei ein Foto aus Mamas neuem Campingwagen gepostet. Das machte den Fans Hoffnung auf eine Versöhnung. Ein anschließendes Selfie mit Mama Iris im Hintergrund war dann die endgültige Bestätigung. "Es war nie so, dass wir den Mega-Zoff hatten", erklärt die Kultblondine. "Es ist ja klar, dass der Kontakt weniger geworden ist - schließlich lebe ich auf Mallorca." Dennoch hat der Familienbesuch die beiden wieder enger zusammen geschweißt. "Wir konnten über vieles reden, und das tat auch gut. Im Endeffekt ist Blut doch immer dicker als Wasser", erzählt Daniela.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 46/2017, EVT 09.11.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Alexandra Siemen, Telefon: 040/3019-4107.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup