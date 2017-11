Bisher hatte der Stromkonzern Verbund mit einem schrumpfenden Gewinn zu kämpfen. Nun heben die Österreicher ihre Gesamtjahresprognose an. Ein Einmaleffekt im thermischen Bereich soll nun das gewünschte Ergebnis bringen.

Der Wiener Stromkonzern Verbund hat in den ersten drei Quartalen aufgrund niedrigerer Wasserstände in seinen Kraftwerken weniger verdient. Bei leicht höheren Erlösen von 2,2 (2,1) Milliarden Euro schrumpfte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 18,1 Prozent auf 663,5 Millionen Euro, wie das teilstaatliche Unternehmen am Mittwoch mitteilte. ...

