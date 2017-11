Sie fragen sich, womit Sie ihre Arbeitszeit vertrödeln? Abhilfe will das Start-up Timeular schaffen - mit einem Zeitmesswürfel. In der "Höhle der Löwen" bekam ZEI nur Absagen, trotzdem könnte sich das Gerät lohnen.

Wo ist nur die Zeit geblieben? Gehören Sie auch zu den Büro- und Home-Office-Nomaden, die sich am Ende eines langen Arbeitstages fragen, was sie eigentlich die ganze Zeit am Rechner getrieben haben? Was war beruflich - und wie viel Zeit ging für private Dinge drauf? Antworten darauf will das österreichische Start-up Timeular mit seiner Erfindung liefern - dem vernetzten Würfel ZEI.

Mit dem Gadget, das ungefähr so groß ist wie ein Rubik's-Würfel und 115 Euro kostet, richten sich die Macher aber auch an Menschen, die mit Stundenzetteln arbeiten. Bestimmt denken Sie jetzt: "Wer füllt denn heutzutage noch Stundenzettel aus?" Aber sprechen Sie mal mit einem befreundeten Grafiker, Ihrem Steuerberater oder einem freien Architekten. Für viele Selbstständige und Kreative ist Zeiterfassung - analog wie digital - notwendig und gleichzeitig lästig, denn es kostet ironischerweise Zeit und Nerven.

Die Vision des Erfinders Manuel Bruschi und seines Mitgründers Christian Zanzotti, Thomas Wolf und Lothar Wagner: "Wir wollen es schaffen, dass es cool wird, bloß 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Dafür umso produktiver. Schlussendlich zählt ja das Resultat und nicht wie viele Stunden man absitzt." Was Timeular anders macht, als bisherige Anbieter von Zeiterfassungssoftware? Es gibt eine Hardware, die - so die Hoffnung der Gründer - als Alleinstellungsmerkmal dienen soll.

ZEI ist ein achtseitiger Würfel, der via Bluetooth mit dem Computer oder dem Handy verbunden ist. Mittels einer Software lassen sich alle Seiten einem Projekt oder einer Tätigkeit zuweisen, beispielsweise "Handelsblatt lesen", "Meeting" oder "Kaffeepause". Legt man dann ZEI so auf den Tisch, dass das Projekt, an dem man gerade arbeitet, nach oben zeigt, wird die Zeit automatisch erfasst. Will man zu einem anderen Projekt wechseln, dreht man den Würfel. Die Zielgruppe sollen vor allem Selbstständige und Software-Entwickler sein, die mehrere Projekte und verschiedene Kunden haben und pro Stunde bezahlt werden.

Für Erfolg braucht man keinen Deal

Für einen Deal in der Vox-Erfolgssendung "Die Höhle der Löwen" (DHDL) hat es Mitte Oktober nicht gereicht. 500.000 Euro für eine Beteiligung von zehn Prozent: Timeular-Gründer Bruschi bekam fünf Absagen und fuhr ohne Investment wieder zurück nach Graz, wo das Start-up mit seinen inzwischen elf Mitarbeitern beheimatet ist. Gelohnt haben dürfte sich der Auftritt trotzdem: Wer in der Sendung auftritt, kann sich nach der Ausstrahlung vor Bestellungen kaum retten. Viele Zuschauer suchen noch während der Sendung nach den gezeigten Produkten und bringen die Server zum Glühen.

Schon vor dem Fernsehauftritt setzte Timeular nach eigenen Angaben monatlich einen höheren fünfstelligen Betrag um und wuchs im Schnitt um 20 Prozent. Und ganz klamm sind die Gründer auch ohne einen prominenten DHDL-Investor nicht: Über eine Kickstarter-Kampagne sammelte Timeular im Herbst 2016 etwa 314.000 Euro ein, mehr als 400 Prozent des ursprünglichen ...

