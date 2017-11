Zürich - Der Lebensversicherer Swiss Life ist in den ersten neun Monaten 2017 nicht nur im gebührenbasierten Geschäft gewachsen, sondern hat auch bei den Prämieneinnahmen zugelegt. Während die Gruppe im Heimmarkt Schweiz wegen anhaltend tiefer Zinsen bzw. aus Gründen der Kapitaleffizienz im Geschäft mit Unternehmenskunden weiterhin Zurückhaltung an den Tag legt, wuchs das Geschäft in Frankreich und der Markteinheit International kräftig.

Die Prämieneinnahmen stiegen in den Monaten Januar bis September sowohl in Franken als auch in Lokalwährungen um 3% auf 13,8 Mrd CHF, wie es am Mittwoch heisst. Man habe die positive Entwicklung des ersten Halbjahres auch im dritten Quartal fortgesetzt und sei trotz striktem Fokus auf die Profitabilität gewachsen, erklärt CEO Patrick Frost in der Mitteilung. Analysten hatten im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit Prämieneinnahmen in Höhe von 13,2 Mrd gerechnet.

"Mit dem Wachstum der Fee-Erträge haben wir in einem strategisch wichtigen Bereich weitere Fortschritte erzielt", so Frost weiter. Die Fee-Erträge, die etwa in der Vermögensverwaltung oder mit Versicherungsberatung eingenommen werden, legten in der Berichtsperiode um 6% (+7% in LW) auf 1,04 Mrd CHF zu. Dieses Geschäft forciert die Swiss Life seit einigen Jahren, unter anderem um weniger stark von zinssensitiven Einnahmen abhängig zu sein.

Rückgang am Heimmarkt

Im Heimmarkt Schweiz sind die Prämieneinnahmen um 7% auf 7,60 Mrd CHF zurückgegangen. ...

