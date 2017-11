Zürich - Der weltgrösste Schokolade-Produzent Barry Callebaut (BC) wächst weiterhin deutlich schneller als der Gesamtmarkt. Das Management zeigt sich entsprechend zuversichtlich und bestätigt die Mittelfrist-Ziele. Auch die Dividende soll um fast 30% angehoben werden. Zudem hat der langjährige Finanzchef Victor Balli seinen Rücktritt per Ende Februar nächsten Jahres angekündigt.

Die Verkaufsmenge stieg im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende August) um 4,4% auf 1,914 Mio Tonnen (+2,8% nach 9 Monaten). Der Gesamtmarkt, der gemäss Branchendaten (Nielsen) lediglich um 0,1% zulegte, wurde damit deutlich übertroffen. Im vierten Quartal schaffte BC gar eine Beschleunigung des Wachstums auf +9,2% (Q3 +5,5%, H1 +1,4%), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Die gute Dynamik wurde in einem "verbesserten Marktumfeld" von allen wichtigen Wachstumstreibern unterstützt: Gourmet & Spezialitäten (+9,7%), Outsourcing (+9,3%) und Schwellenländer (+5,9%). Der in den letzten Jahren bewusst erfolgte Ausstieg aus weniger profitablen Kakaoverträgen wurde zudem abgeschlossen; die Verkaufsmenge im Bereich Global Cocoa stieg im Berichtsjahr wieder leicht an (+0,4%).

Einmaleffekt von 18,1 Mio Franken beim Gewinn

Der Umsatz, der zu einem guten Teil von der Entwicklung des Kakaopreises abhängt, stieg derweil um 1,9% auf 6,81 Mrd CHF, in Lokalwährungen (LW) waren es +1,2%. Der rapportierte Betriebsgewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...