Als Paradebeispiel dürfte hier die EMV-Richtlinie gelten (siehe hierzu auch Kommentar auf der ICSMS-Webseite: "A guide will soon be available to assist with the common application of the Directive 2014/30/EU. The guide has no weight in law, but deals with a number of practical issues that will be of interest to manufacturers and other stakeholders."), genauso wie die RE-D-Richtlinie - hier in beiden Kontexten zu den Themen Bauteile, Baugruppen/Module oder "Komponenten". Dennoch ist die Gesetzgebung anzuwenden. Aber wie soll das richtig erfolgen, wenn unklar ist, ob beispielsweise Module in der RE-D enthalten sind oder nicht, beziehungsweise welche Anforderungen an diese bestehen? Wenn keine eindeutigen Vorgaben existieren und es am Wer, Wie, Wo und Was fehlt? Denn der Leitfaden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...