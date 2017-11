Was benötigt ein EMS-Anbieter, um auch weiterhin im harten Wettbewerb bestehen zu können? Um das herauszufinden, hat Essemtec im Jahr 2014 eine Marktstudie in der EMS-Branche durchgeführt, um die eigene strategische Ausrichtung bei seinen Bestück- und Dispenser-Plattformen vorzunehmen. Die Resonanz war vor allem eine: Eine gleiche Plattform, sowohl für die Prototypenherstellung als auch für die Low-Volume- bis hin zur Mid-Range-Volume-Produktion. Weitere Anforderungen waren eine große Feederanzahl, die Bearbeitung von großen Leiterplatten ebenso wie eine angepasste Leistung von 50.000 BE/h in der Linie mit mehreren Modulen und entsprechender Dispensleistung. Das zuverlässig arbeitende System sollte mit einer kleinen Standfläche aufwarten, zudem wenig Wartung erfordern und ein einfaches Nachrüsten hinsichtlich höherer Leistung und Prozesse ermöglichen - und zwar "On the Fly". Eine offene Plattform für die Integration von Drittanbietermodulen sollte ebenso vorhanden sein wie eine zu Industrie 4.0 kompatible Software.

Wenn aus Puma Tarantula wird

Die anspruchsvollen Anforderungen umzusetzen, gelang Essemtec nun mit der durchdachten Plattform Puma/Tarantula, die während der Productronica 2017 erstmals vorgestellt wird. Für Jürg Schüpbach stellt dies ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar: "Essemtec ist die erste Firma, die eine Systemplattform konzipiert hat, die sich einerseits als Bestückautomat für High-Speed-Applikationen, andererseits für das Rapid-Prototyping und darüber hinaus auch noch für das High-Speed-Dispensen einsetzen lässt. Unter Verwendung zusätzlicher Module wachsen die Systeme synchron mit den Kunden in Bezug auf Leistung und Prozesse mit. Damit ...

