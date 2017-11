Im Vorfeld der gestern veröffentlichten Quartalsbilanz wurde die Aktie von Dialog Semiconductor kräftig nach oben gezogen, immerhin hatte Großkunde Apple gute Zahlen präsentiert und die Apple-Aktie daraufhin neue Rekorde erreicht. Also, so dachten einige, muss es bei Dialog Semiconductor (ISIN: DE0009272006) auch sehr gut gelaufen sein. Aber es lief nur "gut". Umsatz plus fünf, Gewinn plus vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal - das war vielen von denen, die im Vorfeld auf eine positive Überraschung gesetzt hatten, schlicht zu wenig.

Mit Merrill Lynch reagierte heute früh auch das erste Bankhaus und senkte seine Einstufung von "Kaufen" auf "Neutral". Gerade hatte die Aktie im Oktober den mittelfristigen ...

