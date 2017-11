In den ersten drei Quartalen hat der Energiekonzern deutlich mehr Gewinn als im Vorjahr gemacht. Eon bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr.Eon zeigt sich mit den Ergebnissen im dritten Quartal zufrieden. Die Neuausrichtung sei gut vorangekommen und der bereinigte Überschuss sei in den ersten neuen Monaten gut 50 Prozent über das Vorjahresniveau auf etwa 965 Millionen Euro gestiegen, teilte der Energiekonzern am Mittwoch mit. Das bereinigte Ebit nach drei Quartalen betrage rund 2,1 Milliarden Euro. Es liege damit unter Vorjahresniveau, aber in den Erwartungen. Wesentlich schneller als geplant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...