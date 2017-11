Frankfurt - Staatsanleihen aus den Schwellenländern setzten im Oktober ihre seit Monaten andauernde Aufwärtsbewegung fort, so die Experten von Union Investment.Auf Indexebene (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) hätten die in US-Dollar und Euro notierenden Papiere 0,4 Prozent gewonnen. Die Risikoprämien hätten leicht enger bei 284 Basispunkten geschlossen. Einfluss auf die Kurse habe die Entwicklung von Anleiherenditen und Währung in den Vereinigten Staaten gehabt. Getrieben von neuen Steuerplänen der Trump-Regierung habe die Verzinsung von US-Staatspapieren mit zehnjähriger Laufzeit um fünf Basispunkte auf 2,38 Prozent zugelegt. Der US-Dollar habe gegenüber Schwellenländer-Devisen teils kräftig aufgewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...