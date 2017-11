Frankfurt - EZB-Präsident Draghi hat auch für das nächste Jahr Käufe von Unternehmensanleihen in beachtlicher Höhe zugesagt, so die Analysten der DekaBank.Der iTraxx-Index sei in der Folge unter die Marke von 50 Basispunkten gefallen. Noch besser hätten sich Kassa-Anleihen entwickelt. Das gelte auch für Unternehmen aus dem High Yield-Bereich, die zwar nicht zum Kaufuniversum der Notenbank gehören würden, aber dafür von Ausweichkäufen von Investoren auf der Suche nach Marge profitieren würden. Die Risikoaufschläge seien daher auf oder in die Nähe historischer Tiefstände gefallen. Zusätzlich werde der Markt von überwiegend positiven Quartalsberichten getrieben, in denen deutlich steigende Gewinne ausgewiesen würden. In den kommenden Wochen sollten vermehrt Neuemissionen begeben werden. Allerdings seien die ansonsten üblichen Margenaufschläge hierfür bereits kräftig beschnitten worden. (Ausgabe November/Dezember 2017) (08.11.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...