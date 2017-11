Frankfurt - Am US-Rentenmarkt wirkte das Vorhaben der US-Regierung bezüglich einer Reform des Steuersystems im Oktober noch nach, so die Experten von Union Investment.Marktteilnehmer würden sich hiervon einen Stimulus für die US-Wirtschaft erhoffen und hätten sich daher zurückhaltend gezeigt. Als belastend hätten sich auch die guten Konjunkturnachrichten erwiesen. In der Spitze habe sich die Rendite für zehnjährige Papiere der Marke von 2,5 Prozent genähert. Für größere Schwankungen hätten zudem immer wieder Gerüchte um die Besetzung der offenen Posten bei der US-Notenbank gesorgt.

