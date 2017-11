Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts018/08.11.2017/11:15) - Die kürzlich geschlossene strategische Partnerschaft zwischen Grant Thornton Österreich und avedos ermöglicht den Kunden eine optimale Implementierung eines aktiven Managementsystems im Bereich GRC. Durch die Zusammenarbeit der beiden Spezialisten entsteht eine fachliche Einheit, die ein neues und integriertes Service bietet. Grant Thornton verfügt über umfangreiche branchenspezifische betriebswirtschaftliche Umsetzungserfahrung, die durch die IT-Kompetenz von avedos ergänzt wird und so ein umfassendes Service im Bereich Governance, Risk und Compliance (GRC) ermöglicht. avedos spezialisiert sich seit über 10 Jahren auf die Integration der verschiedenen GRC-Disziplinen und unterstützt Kunden in Europa mit der Softwareplattform risk2value. "Eine integrative, bereits auf die zunehmende Digitalisierung ausgerichtete Softwarelösung, die von den Geschäftsprozessen ausgehend optimales Risk- und Compliance-Management gewährleistet, ist ein essentieller Baustein für eine zielgerichtete Beratung und Projektunterstützung unserer Kunden", erklärt Ewald Kager, geschäftsführender Gesellschafter bei Grant Thornton Advisory. Hannes Wambach, Co-CEO von avedos, ergänzt: "Aufgrund der Bedeutung von GRC Projekten in Unternehmen arbeiten unsere Kunden nahezu immer mit Beratungspartnern wie Grant Thornton zusammen, die bei der fachlichen Gestaltung und Etablierung von Prozessen der Managementsysteme unterstützen. Durch die bisherige positive Zusammenarbeit mit Grant Thornton war die Besiegelung einer umfassenden Partnerschaft der nächste logische Schritt." Die Partnerschaft erlaubt Grant Thornton die fachliche Unterstützung der zielgerichteten Weiterimplementierung beim Kunden sowie der Produktentwicklung von risk2value. Umgekehrt unterstützt avedos mit risk2value bestmöglich den integrativen Ansatz von Grant Thornton, wodurch beide Partner sowie die Kunden gleichermaßen profitieren. Über Grant Thornton Grant Thornton ist eines der führenden internationalen Netzwerke von unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Beratungsgesellschaften. Das Netzwerk von Grant Thornton umfasst derzeit mehr als 47.000 Mitarbeiter in über 133 Ländern. In Österreich zählt Grant Thornton zu den größten Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern und ist der verlässliche Partner für Unternehmen, die erfolgreich wachsen wollen. Weitere Informationen unter: http://www.grantthornton.at Über avedos Die avedos GRC GmbH ist ein europäisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Wien, das sich auf Governance, Risk und Compliance (GRC) spezialisiert hat. Im Kern der Bemühungen steht die Integration der verschiedenen GRC Disziplinen. Die avedos Softwarelösungen fungieren als Bindeglied zwischen operativen Ebenen und dem Top-Management. Sie ermöglichen risikobewusste und wertorientierte Entscheidungen in einer komplexen Unternehmensumwelt. Die Softwareplattform risk2value deckt eine Vielzahl von GRC Anwendungsbereichen, wie Enterprise Risk Management, Internes Kontrollsystem, Compliance Management, Audit Management, Informationssicherheitsmanagement und viele mehr, ab. Zu den Kunden zählen die weltweit größten und erfolgreichsten Automobilhersteller, Versicherungen, Banken, Telekommunikations- und Handelsunternehmen. Weitere Informationen unter: http://www.avedos.com Bildmaterial unter: http://www.avedos.com/service/presse (Ende) Aussender: avedos GRC GmbH Ansprechpartner: Julia Delpos Tel.: +43 1 3670876-123 E-Mail: julia.delpos@avedos.com Website: www.avedos.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171108018

