Singapur (ots/PRNewswire) - Huobi.pro, eine der größten Bitcoin-Börsen in China, notiert am 7. November 2017 (GMT +8) als erste Ripio (RCN). Einzahlungen und Abhebungen sind ab 14.00 Uhr am 7. November 2017 (GMT +8) möglich. Der RCN/BTC-Handel startet um 14.00 Uhr am 8. November 2017 (GMT +8).



www.huobi.pro, mit Hauptsitz in Singapur, ist eine globale führende Asset-Börse von huobi global, insbesondere für internationale professionelle Anleger. Ab dem 8. November hat huobi.pro 15 Handelspaare notiert. Neben den digitalen Mainstream-Assets gibt es innovative digitale Assets wie Tether (USDT), Ripio (RCN), kyber (KNC), 0x (ZRX) und Airswap (AST).



In einer Mitteilung vom 31. Oktober bestätigt Huobi die Einrichtung von Büros in Singapur, Südkorea, Hongkong und Festland China, die weltweit Dienste wie Huobi.Pro, eine innovative digitale Asset-Börse für internationale professionelle Anleger, Huobi Korea, eine digitale Asset-Börse, die in koreanischen Won handelt, Huobi China, ein professioneller integrierter Informations- und Forschungsdienstleister, und Huobi Wallet anbietet, das sich der Bereitstellung digitaler Asset-Managementdienste für Anwender widmet.



RCN ist ein globales Kreditprotokoll, das auf Smart Contracts und Blockchain-Technologie basiert sowie die Verbindungen zwischen Kreditgeber und -nehmer ermöglicht, unabhängig ihres weltweiten Standortes und der Währung.



RCN verbessert die Transparenz und Zuverlässigkeit im Kreditgeschäft. Das Netzwerk möchte die traditionelle Selektivität bei der Kreditvergabe und die dazu gehörende Bürokratie verringern sowie gleichzeitig die Lösungen schaffen, die von den meisten Peer-to-Peer-Kreditplattformen geboten werden, indem das Portfolio des Kreditgebers diversifiziert wird, Standardrisiken reduziert werden und das Potenzial vergrößert wird.



"Dank einer großen aktiven Anwenderbasis und einem Team erfahrener Unternehmer ist das Ripio Credit Network ein solides Beispiel für Smart Contract-Anwendung", kommentierte die Huobi Blockchain Application Research Institution.



