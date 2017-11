Die Börsenblogger um 12: Erneut kommt keine gute Stimmung auf, HeidelbergCement interessiert dies wenig

Nachdem der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gestern Nachmittag den Rückwärtsgang eingelegte hatte, will am Mittwochmittag ebenfalls keine allzu gute Stimmung aufkommen. Noch sind wir jedoch weit davon entfernt, die Rekordjagd für beendet zu erklären. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer bleibt in der Nähe seiner Rekordstände.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,0% 13.376

MDAX -0,1% 26.890

TecDAX -1,4% 2.521

SDAX -0,4% 11.907

Euro Stoxx 50 -0,3% 3.646

Die Topwerte im DAX sind HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004), ProSiebenSat1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Dabei konnte der Baustoffkonzern HeidelbergCement mit seinen Neunmonatszahlen überzeugen.

