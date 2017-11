Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Gallen (pts019/08.11.2017/11:30) - QuoVadis erstellt als Trust Service Provider qualifizierte elektronische Signaturen basierend auf ihren digitalen Zertifikaten und unterstützt dabei Intrum Justitia bei ihrem Digital Onboarding für ELVIA eInvest-Kunden mit Ident-Technologie von IDnow. Das Digital Onboarding ermöglicht Kunden der ELVIA eInvest, sich innert weniger Minuten rechtskonform elektronisch zu identifizieren und danach Verträge direkt online rechtsgültig abzuschliessen. Die Vorteile dieser Dienstleistung von QuoVadis und Intrum Justitia für ELVIA eInvest-Kunden liegen auf der Hand: Verträge können damit komplett digital, also medienbruchfrei und maximal effizient auch ausserhalb von offiziellen Bürozeiten bequem von jedem Ort - zum Beispiel von Zuhause aus - rechtskonform abgeschlossen werden. Die verwendete Video-Identifikation basiert auf Komponenten der IDnow, einem der führenden europäischen Anbieter von Ident- und eSigning-Lösungen, und ist über Computer, Tablet oder Smartphone erreichbar. QuoVadis stellt dabei durch ihre qualifizierten elektronischen Signaturen, welche rechtlich der Handunterschrift gleichgestellt sind, den verlässlichen Nachweis der Willensäusserung der ELVIA eInvest-Kunden sicher. Roman Brunner, Managing Director WISeKey QuoVadis: "Durch die neuste Version unserer cloud-basierten und nach CEN/TS 419.241 zertifizierten Signaturenplattform PrimoSign befähigen wir unsere Partner, eSigning rechtsgültig und wirtschaftlich anzubieten. Es entsteht dabei eine Win-Win-Situation, bei welcher die Endkunden unserer Partner von sicheren, einfachen, kundenfreundlichen und digitalen Geschäftsabschlüssen profitieren." Der Video-Chat-Service steht von Montag bis Samstag zwischen 7 und 22 Uhr zur Verfügung. Ein persönliches Erscheinen vor Ort ist mit diesem Service von ELVIA eInvest nicht mehr nötig. Thomas Hutter, Managing Director von Intrum Justitia: "Früher ging man noch aufs Amt, um ein Dokument zu unterschreiben. Heute freue ich mich, dass uns QuoVadis zur Seite steht. Der Schweizer Technologieleader für elektronische Signaturen ermöglicht, zusammen mit Intrum Justitia und IDnow, den ELVIA-Kunden diese innovative Unterschriftslösung." Über QuoVadis QuoVadis ist das Dienstleistungs-Unternehmen von WISeKey (SIX: WIHN). QuoVadis bietet ihren Kunden innovative, vollständig cloudbasierte Businesslösungen rund um ihre digitale Identität und managed PKI Services. Damit können QuoVadis-Partner ihre Geschäfte und Prozesse gesetzeskonform, revisionsgerecht, sicher, ohne Medienbrüche komplett digital und damit maximal effizient und kundenfreundlich abwickeln. Einsatzbereiche können Digital Onboarding, eSigning, elektronischer Rechnungsversand, sichere Webseiten, Secure E-Mail oder Anwendungen im Bereich IoT (Internet of Things) sein. http://www.quovadis.ch Über Intrum Justitia* Intrum Justitia* ist in der Schweiz und Europa führend im Bereich umfassender Businessinformationen, innovativer Kundenlösungen sowie Inkasso. Seit 1971 in der Schweiz tätig, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 240 Mitarbeitende. Zusammen fällen sie jährlich 45 Millionen Kreditentscheide und bearbeiten mehr als 2 Millionen Inkassofälle. Mehr als 7 500 Schweizer Kunden profitieren von den Zahlungserfahrungen in diesem Datenpool. 2016 erarbeitete Intrum Justitia Geldrückflüsse von über CHF 165 Millionen für die Schweizer Wirtschaft. http://www.intrum.ch *Mitglied des Swiss Innovation Outpost (SIO) Über IDnow GmbH IDnow ist internationaler Experte für Ident- und eSigning-Produkte. Das Münchner Software-Unternehmen entwickelt und vertreibt sichere Lösungen für die elektronische Identifizierung von Personen sowie für Vertragsunterschriften per Computer oder Smartphone. IDnow garantiert für seine Lösungen Rechtskonformität und höchste Datensicherheit. Das Angebot von IDnow richtet sich an alle Geschäftskunden, die Neukunden online akquirieren und die Legitimation und den Vertragsschluss online anbieten möchten, wie beispielsweise Direktbanken, moderne Filialbanken, Kredit- und Finanzierungsanbieter, Kreditkartenanbieter, Kommunen und Versicherungen. Zu den Kunden des FinTech-Unternehmens zählen namhafte Firmen wie Commerzbank, UBS und N26. IDnow wurde 2014 von Jet A, dem Company Builder der amiando-Founders gegründet. http://www.idnow.de (Ende) Aussender: QuoVadis Trustlink Schweiz AG Ansprechpartner: Michael Sieber E-Mail: m.sieber@quovadisglobal.com Website: www.quovadis.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171108019

