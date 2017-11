Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Zwischenbericht für die ersten neun Monate des Immobilienkonzerns sei in der Spur für seine Gesamtjahreserwartungen, schrieb Analyst Neil Green in einer Schnelleinschätzung vom Mittwoch. Er hob das Ziel für den operativen Gewinn (FFO) hervor, das Vonovia an das obere Ende der ausgegebenen Prognosespanne anpasste. Er bleibe jedoch bei seiner Präferenz für die Aktie des Konkurrenten Deutsche Wohnen./tih/stb Datum der Analyse: 08.11.2017

AFA0055 2017-11-08/11:59

ISIN: DE000A1ML7J1