Hamburg (ots) - Elyas M'Barek ist Everybody's Darling: Derzeit kommt man kaum an dem Star mit tunesisch-österreichischen Wurzeln vorbei. Der 35-Jährige schlägt sich als Chaos-Lehrer durch "Fack ju Göhte 3" und schenkt ab 23. November dem Petz in "Paddington 2" wieder seine Stimme. In MYWAY (EVT: 08.11.) gesteht er Parallelen zu dem Knuddelbären. Außerdem verrät er, was ihm wirklich am Herzen liegt und welche Eigenschaften er für typisch männlich hält.



Paddington, den Bären mit dem roten Schlapphut und den treuen Knopfaugen, beneidet Elyas M'Barek in einigen Dingen: "Er pflegt einen ganz liebevollen Umgang mit jedem Menschen, der ihm begegnet, ist allen gegenüber offen und zutiefst optimistisch. Wie er sich seine Naivität im positiven Sinne bewahrt hat, können wir uns doch alle von diesem Bären abschauen." Die zuvorkommende Art der Figur überträgt der Münchner auch in das eigene Privatleben: "Meine Mutter ist ja Österreicherin, und dort wird Höflichkeit bekanntermaßen hochgeschätzt. Von daher: Ich hoffe sehr, dass ich immer höflich bin."



Seine Rolle Zeki Müller in "Fack ju Göhte" ist ein typischer Macho. In Wirklichkeit hält Elyas M'Barek jedoch andere Dinge für typisch männlich: "Eine gewisse Direktheit und Gradlinigkeit. Ich will nicht unterstellen, dass Frauen diese Eigenschaften nicht hätten. Aber Entscheidungen konsequent zu treffen und zu diesen auch zu stehen - das macht für mich Mannsein aus." Aber auch starke Frauen schätzt er: "Ich präferiere sie. Jeder sollte selbstbestimmt seine Meinung vertreten."



Fast 2,5 Millionen Menschen folgen Elyas M'Barek in den sozialen Medien. Er bespielt seine Kanäle mit einem Augenzwinkern - nutzt sie aber auch für wichtige Anliegen: "Ich habe etwa auch vor der Bundestagswahl zum Wählen aufgerufen. Weil das zu den Themen gehört, die mir am Herzen liegen. Wenn ich schon gehört werde, nutze ich die Reichweite auch."



