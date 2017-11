Neu Delhi (ots/PRNewswire) - Der chinesische, multinationale Mischkonzern Tiens-Gruppe feierte am Sonntag in Neu Delhi, der Hauptstadt Indiens, neben einer Reihe zusammenhängender Aktivitäten sein 22. Jubiläum.



Ca. 10.000 Geschäftspartner von Tiens aus beinahe 50 Ländern und Regionen nahmen an diesem internationalen Zusammentreffen teil.



"Tiens hat die Belt and Road-Initiative aktiv umgesetzt, die Globalisierung beschleunigt, Indien zur Investitionsstärkung zu einem Kernmarkt gemacht und zusätzliche Niederlassungen und Franchise-Filialen eröffnet," so Li Jianing, Geschäftsführer der Abteilung für Investment und Entwicklung von Tiens.



"Tiens hat den globalen Markt in 21 Bereiche unterteilt und die Ressourcenallokation optimiert", erklärte Li und fügte hinzu, dass Tiens gegenwärtig erfolgreich in ca. 37 Länder und Regionen vorgestoßen sei, einschließlich der USA, Australiens, Frankreichs, der Republik Korea, der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) etc.



Li zufolge wird Tiens seine Präsenz im indischen E-Commerce-Markt weiter ausbauen, Kooperation mit indischen Qualitätsanbietern schaffen und Tiens weltweites Marketingnetzwerk nutzen, um ausgewählte Produkte aus Indien weltweit zu bewerben. Zwischenzeitlich wird so das Gemeinwohl Indiens erhöht.



Li Jinyuan, Vorsitzender und Generaldirektor der Tiens- Gruppe, informierte die Teilnehmer in Neu Delhi mittels Videonachrichten über die offizielle Einführung ihrer neuen globalen Strategie und über das Einschlagen eines neuen Weges Richtung Unternehmertum.



Die 1995 von Li Jinyuan in der Küstenstadt Tianjin im Norden Chinas gegründete Tiens-Gruppe ist in zahlreichen Bereichen wie Biotechnologie, Gesundheitsmanagement, Tourismus, Bildung, E-Commerce und Finanzinvestition vertreten und verfügt über Niederlassungen in 110 Ländern und Regionen. 2002 erschloss Tiens den indischen Markt und leitet dort gegenwärtig 12 Geschäftsstellen und 75 Franchise-Filialen.



