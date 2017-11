Die Aktie der Kranich-Airline fällt heute deutlich in den Keller und bildet das Dax-Schlusslicht. Die Anteilsscheine zählten in den vergangenen Monaten allerdings zu den Lieblingen der Börsianer. Ihr Plus im bisherigen Jahresverlauf summiert sich immer noch auf rund 115 Prozent. Dabei hatten sie von Einigungen mit Gewerkschaften bei Tarifstreitigkeiten, gut laufenden Geschäften...

Den vollständigen Artikel lesen ...