Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der angehende Innogy-Partner SSE hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahrs 2017/18 weniger verdient. Der Vorsteuergewinn des schottischen Stromkonzerns verringerte sich in den sechs Monaten per Ende September auf 402 Millionen britische Pfund von 675 Millionen im Vorjahreszeitraum. Dabei schlug in erster Linie der deutliche Ergebnisrückgang im Großhandels- und Netzgeschäft ins Kontor. Die SSE plc sieht sich dessen ungeachtet weiterhin auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen.

SSE und der Essener Energieversorger Innogy wollen ihr Vertriebs- und Kundengeschäft in Großbritannien zusammenlegen und an die Börse bringen. Der Deal, bei dem Innogy Junior-Partner sein wird, soll zwischen Ende 2018 und 2019 unter Dach und Fach sein. Wegen Wettbewerbsdruck und Missmanagement steckt die britische Innogy-Einheit Npower in den roten Zahlen und schreibt trotz Sparprogramms mit Entlassungen Verluste.

(Mitarbeit: Christian Grimm)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2017 05:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.