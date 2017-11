Hannover - Der chinesische Außenhandel präsentiert sich im Berichtsmonat Oktober insgesamt in einer soliden Verfassung, so dass sich am grundsätzlichen Bild wenig ändert, so die Analysten der Nord LB. Entsprechen hätten die Exporteure im Reich der Mitte weiterhin von einer regen konjunkturellen Dynamik profitieren können.

