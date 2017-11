FMW-Redaktion

In den USA gab es in der Nacht auf den heutigen Mittwoch in den USA Gouverneurswahlen sowie Wahlen auf kommunaler Ebene - und sie waren, darüber herrscht bei den politischen Kommentatoren in den USA fast einhelliger Konsens, eine schwere Niederlage für Donald Trump und seine Politik. Diese Wahlen galten als Stimmungstest, als eine Art Referendum über die Trumpsche Politik, nachdem Donald Trump genau heute vor einem Jahr als US-Präsident gewählt wurde. Dementsprechend sind die Niederlagen ein Rückschlag für Trump und den "Trumpismus".

In Virgina, einem eigentlich eher den Republikanern zugeneigten Bundesstaat, siegte der Demokrat Ralph Northam gegen den Republikaner Ed Gillespie. Trump sieht den Schuldigen nicht bei sich und seiner Politik selbst (das wäre wahrlich ein Wunder an Selbstreflexion, das man von ihm nicht erwarten kann), sondern bei dem unterlegenen Kandidaten, der eben nicht seine Werte teile:

Ed Gillespie worked hard but did not embrace me or what I stand for. Don't forget, Republicans won 4 out of 4 House seats, and with the economy doing record numbers, we will continue to win, even bigger than before!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017

Dazu gewann der Demokrat Justin Fairfax das Rennen um den Vizegouverneursposten (lieutenant governor) und ist damit der erste Afroamerikaner in diesem Job seit ...

