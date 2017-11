Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-08 / 11:35 *-> Friedrich P. Kötter, Martina Kötter und Rüdiger Haase engagieren sich in nationaler und internationaler Verbandsarbeit* *-> Aktive Mitgestaltung von Branchen- und Qualitätsstandards, Förderung der regionalen Wirtschaft* *Essen/Düsseldorf/Berlin (08. November 2017). *Weltweit Erfahrungen austauschen, Qualitätsstandards mitgestalten, Ausbildungsberufe etablieren, die Interessen des Mittelstands vertreten: die regionale, nationale und internationale Arbeit in Verbänden ermöglicht es Unternehmen, an der Zukunft ihrer jeweiligen Branche aktiv mitzuarbeiten. KÖTTER Services nutzt diese Gelegenheiten seit Jahrzehnten in vielen verschiedenen Verbänden und Institutionen. Gleich drei Führungskräfte der bundesweit tätigen Unternehmensgruppe wurden nun in oberste Gremien gewählt bzw. in ihrer Funktion bestätigt. International Security Ligue (Zollikofen, Schweiz): Die International Security Ligue ist ein Zusammenschluss privater Sicherheitsunternehmen der ganzen Welt. Ihr Ziel: höchste ethische und berufliche Standards in der Sicherheitsindustrie bestimmen und aufrechterhalten. Bereits seit 1996 ist Friedrich P. Kötter (u. a. Verwaltungsrat der KÖTTER SE & Co. KG Security, Düsseldorf), Mitglied des Board of Directors. Bei der diesjährigen Wahl des höchsten Gremiums des Branchenverbandes wurde Friedrich P. Kötter zum wiederholten Male in seinem Amt bestätigt. BDSW - Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (Bad Homburg): Der BDSW vertritt die Interessen seiner fast 1.000 Mitglieder gegenüber Politik und Behörden sowie Wissenschaft und Wirtschaft. Als Arbeitgeberverband kommt dem BDSW die Aufgabe zu, für die ca. 126.000 Beschäftigten der Mitgliedsunternehmen Tarifverträge mit den Gewerkschaften auszuhandeln. Diese Aufgabe wird überwiegend in Landesgruppen wahrgenommen. In den Vorstand der Landesgruppen Berlin und Sachsen sowie in die Tarifkommission der Landesgruppen Brandenburg und Sachsen-Anhalt wurde nun Rüdiger Haase (u. a. Geschäftsführender Direktor der KÖTTER Security SE & Co. KG, Berlin) gewählt bzw. bestätigt. IHK Ruhr (Industrie- und Handelskammer zu Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen): Die IHK setzt sich im Rahmen der Interessenvertretung für die Belange der regionalen Wirtschaft ein. Sie unterstützt Unternehmen mit vielfältigen Produkten und Dienstleistungen bei ihrer Geschäftstätigkeit. Das oberste Beschlussorgan und damit das "Parlament der Wirtschaft" ist die Vollversammlung. Bereits seit 2003 ist Martina Kötter (u. a. Geschäftsführerin der KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen, Essen) Mitglied der Vollversammlung der IHK Ruhr. In der Anfang November beendeten Wahl für die Wahlperiode 2018 - 2023 wurde Martina Kötter in ihrer Funktion bestätigt. _Die KÖTTER Unternehmensgruppe_ Die KÖTTER Unternehmensgruppe ist eine moderne und innovative Firmengruppe mit Stammsitz in Essen, die seit der Gründung im Jahr 1934 in Familienbesitz ist. Seit mehr als 83 Jahren ist sie ein erfahrener und kompetenter Partner im Bereich der Sicherheitslösungen. Als professioneller Anbieter von Systemlösungen bietet die KÖTTER Unternehmensgruppe maßgeschneiderte Sicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstechnik, Reinigungs- und Personaldienstleistungen aus einer Hand. Die KÖTTER Unternehmensgruppe erwirtschaftete mit ihren rund 18.900 Mitarbeitern an den mehr als 50 Standorten in Deutschland im letzten Jahr einen Umsatz von 545 Mio. EUR. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.koetter.de [1] Kontakt: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Carsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126, Carsten.Gronwald@koetter.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/koettergmbhverwaltung/626545.html [2] Bildunterschrift: Herr Friedrich P. Kötter Emittent/Herausgeber: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-11-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 626545 2017-11-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1bb4019a4fd95ff3c8d68ec74bd2fe01&application_id=626545&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=606307751ee536e2a1d3ce431a572a7b&application_id=626545&site_id=vwd&application_name=news

