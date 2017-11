Die Niederlande sind Meister des Wassers. Fast ein Drittel des Landes liegt unter dem Meeresspiegel, und doch ist es sicher - noch. Die Gefahr durch den Klimawandel droht.

Die alten Holzschiffe schaukeln behäbig im Hafen des niederländischen Fischerdorfes Spakenburg. Möwen schreien. Zwei alte Frauen radeln in bunter Kleidertracht und weißen Spitzenmützen an der Kade entlang. Da erhebt sich plötzlich aus dem Kopfsteinpflaster wie von Geisterhand langsam ein schmaler Streifen verrostetes Eisen. Er steigt und steigt, und dann erscheint eine Wand. 300 Meter lang. In nur 20 Minuten ist der Hafen von einem 80 Zentimeter hohen Schutzwall umschlossen.

Das idyllische Spakenburg präsentiert Wasserschutztechnologie vom Allerfeinsten: Ein Deich 3.0 sozusagen. Für das Fischerdörfchen am Ijsselmeer ist er die Überlebensgarantie in Zeiten des Klimawandels. Die schmale Wand aus dem Super-Kunststoff Kevlar soll das Dorf vor drohenden Sturmfluten schützen.

"Es ist die längste selbst schließende Flutkehrung der Welt", sagt Deichgräfin Tanja Klip-Martin stolz bei einem Testlauf der Anlage in dieser Woche. Das Prinzip ist verblüffend simpel: Die Wand befindet sich normalerweise in unterirdischen Behältern. Sobald diese voll Wasser strömen, treibt sie von selbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...