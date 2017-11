Handelsdaten aus China können Markterwartungen nicht erfüllen Aktienmärkte bleiben jedoch relativ ruhig, der JAP225 stieg sogar um weitere 0,5% Ölpreis schwächelt leicht nach API-Bericht, befindet sich aber immer noch über der wichtigen Unterstützung von $55,70

Zusammenfassung:Der Handelstag an den asiatischen Märkten brachte nicht wirklich viel Bewegung mit sich. Investoren scheinen aber weiterhin zuversichtlich zu sein. Gestützt wird die gute Stimmung vor allem durch die starke Performance an der Wall Street (US500 und US30 bleiben in der Nähe der Allzeithochs) und auch die schwächeren Handelsdaten aus Europa (vom Dienstag) hatten nur einen kurzfristigen Einfluss. Infolgedessen stieg der JAP225 (Nikkei225) sowie der australische AUS200 um 0,5% an. Der CHNComp (Hang Seng China) verlor knapp 0,35% an Wert. Dieser Rückgang war aufgrund schwacher makroökonomischer Daten aber gerechtfertigt.

