Zürich



Die Veranstalter verkünden die dritte Referentin des Campaigning

Summit Switzerland am 16. März 2018: Lucy Quist. Als Ghanas erste

weibliche CEO des multinationalen Telekommunikationsunternehmens

Airtel gehört sie zu den erfolgreichsten Frauen im afrikanischen

Wettbewerb. Durch ihre Neupositionierung erhielt Airtel Ghana in den

letzten zwei Jahren 20 Auszeichnungen. In ihrem Referat «Internal

Campaigning for Business Success» wird sie zeigen, wie entscheidend

die Firmenkultur und die Mitarbeiter für den Erfolgsprozess eines

Unternehmens sind: Wie führt man sein Unternehmen erfolgreich durch

den Wandel und direkt an die Spitze? Die Antwort gibt es am

Campaigning Summit Switzerland 2018.



Lucy Quists Karriere führte sie quer durch Afrika und auch nach

Europa, wo sie in Portugal und in Grossbritannien arbeitete. Als

internationale Referentin, u.a. für TEDx, das Wharton Africa Business

Forum oder als «BBC's Power Women», passt sie perfekt auf die Bühne

des Campaigning Summit Switzerland, auf der 2018 nur Frauen stehen

werden. Das Feedback und der Wunsch nach mehr weiblichen

Referentinnen kam aus der Campaigning Summit Switzerland Community,

wie die Veranstalter informieren. Lucy Quist sorgt mit Honey Thaljieh

für Internationalität auf dem Campaigning Summit Switzerland.



«Lucy ist eine der Top Business Leaderinnen und hat in Ghana viel

bewegt. So transformierte sie mit ihren Methoden Airtel Ghana zum

beliebtesten Anbieter. Durch ihren Ansatz und die Herangehensweise

werden sich für die Teilnehmenden des Campaigning Summit Switzerland

neue Lösungswege auftun. Wir dürfen gespannt sein, welche Tipps und

Tricks wir von ihr erfahren», so Afrika-Spezialist Samuel Polley aus

dem Campaigning Summit Switzerland-Team. Damit bleibt der Campaigning

Summit Switzerland seinem Motto «Networking, Inspiration, voneinander

lernen» treu.



Die 6. Ausgabe «Campaigning for Leadership» bringt starke

Referentinnen auf die Bühne, neben Lucy Quist und Honey Thaljieh auch

Vanessa Weber. Mehr Informationen und Tickets gibt es hier:

http://www.campaigningsummitswitzerland.com/.



Der Campaigning Summit Switzerland ist die internationale

Plattform in der Schweiz für Campaigning. Es ist der einzige Event,

an dem sich Unternehmen und Verbände mit NGOs, Public Affairs und

politische Kommunikation mit Wahlkampf, Werbung, PR und Social Media

mit Change Management treffen, austauschen, gegenseitig inspirieren

und voneinander lernen.



Der Campaigning Summit Switzerland | 16. März 2018 | Zürich.



