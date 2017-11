Liebe Leser,

das ausgegebene Kursziel in Form des 50 % Fibonacci Retracements wurde mustergültig von der Daimler-Aktie angefahren und zwischenzeitlich sogar überschritten. Zum Handelsschluss am Montag ging die Aktie jedoch wieder unter den Widerstand zurück, sodass hier noch nicht von einem Ausbruch die Rede sein kann. Am Dienstag kam es mutmaßlich zu vereinzelten Gewinnmitnahmen , sodass der Kurs leicht nach unten abdrehte.

Charttechnische Einschätzung: Ausbruch oder Dreifach-Top? ... (Johannes Weber)

