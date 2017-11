Eine Umfrage unter Händlern belegt: Das Weihnachtsgeschäft verschiebt sich immer mehr in den November. So sehr die aus den USA importierte Rabattschlacht den Kunden freut, für den Einzelhandel birgt sie Gefahren.

Noch vor wenigen Jahren dachten viele Deutsche bei der Bezeichnung "Black Friday" eher an einen Börsencrash. Dass dieser Tag der umsatzstärkste im amerikanischen Einzelhandel ist, war den meisten Kunden hierzulande unbekannt. Doch das hat sich dramatisch geändert. Nach einer repräsentativen Umfrage von Statista im Auftrag der Schnäppchenseite mydealz kennen bereits 89 Prozent der Befragten dieses Shoppingevent. Und fast zwei Drittel der Umfrageteilnehmer wollen diesen Tag für besondere Einkäufe nutzen.

Traditionell fällt der Black Friday auf den Tag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving, in diesem Jahr ist das der 24. November. Da haben viele Amerikaner einen Brückentag und stürzen sich mit der Familie in die Geschäfte. Zahlreiche Händler versuchen mit hohen Rabatten und Marketingaktionen diesen Boom auf Deutschland zu übertragen. Ganz vorne dabei sind die Elektronikhändler. So hat Saturn beispielsweise auch in diesem Jahr eine ganze "Black Week" ausgerufen.

Deutlich mehr als eine Milliarde Euro dürften die Deutschen allein im Onlinehandel nach Schätzung von Experten an diesem verlängerten Wochenende ausgeben. Allerdings zeigt sich auch: Nennenswert zusätzlichen Umsatz können nur wenige Händler damit erzielen. Häufig geht das Geschäft am Black Friday und dem darauf folgenden Cyber Monday auf Kosten des Weihnachtsgeschäfts.

Das belegt nun erstmals eine Umfrage unter mehr als 200 Onlinemarktplatzhändlern, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Für 38 Prozent der befragten Händler sind die zwei letzten Wochen im November bereits die wichtigsten im Weihnachtsgeschäft. Das sind sind 7,5 ...

