Genf, Schweiz (ots) - Bei vielen Unterschieden, die zwischen Männern und Frauen existieren sollen, handelt es sich um reine Klischees. Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, ist aber tatsächlich zu beobachten, dass Frauen an das Thema anders herangehen als Männer.



Eine wichtige Erkenntnis besteht darin, dass Frauen im Bereich der Geldanlage konservativer als Männer sind. Ihnen ist es besonders wichtig, dass das Geld sicher angelegt ist. Dementsprechend akzeptieren sie es auch eher als Männer, wenn die Rendite etwas geringer ausfällt. Frauen wird zwar oft nachgesagt, sie würden im Allgemeinen emotionaler reagieren als Männer; bei der Geldanlage aber lassen sie sich eher von der Vernunft leiten. Diese Einstellung zieht sich durch den gesamten Anlagebereich und daher auch auf den Aufbau einer privaten Altersvorsorge.



Untersuchungen belegen, dass Frauen Möglichkeiten für Geldanlagen genau analysieren und bezüglich eventueller Risiken kritischer als Männer sind. Daher ist es unter anderem für Vermögensverwalter wichtig, nicht nur auf die Chancen, sondern auch auf die Gefahren eines Investments hinzuweisen. Klärt der Verwalter also über alle Vor- und Nachteile auf, sind Frauen in der Regel dazu bereit, eine Anlageform zu wählen, die ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht.



Bei Finanzprodukten, die zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge genutzt werden können, möchten Frauen aber nicht nur auf Risiken hingewiesen werden. Für sie ist es auch wichtig, dass bestimmte Sicherungsmechanismen existieren, die zum einen das Risiko von Verlusten reduzieren und zum anderen eine schnelle Verfügbarkeit des Kapitals ermöglichen. Ein wichtiger Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht zudem darin, dass Frauen vorausschauender investieren und eher selten spontane Strategiewechsel vornehmen. Dies gilt insbesondere für die Altersvorsorge, sodass ein guter Vermögensverwalter diese spezielle Eigenschaft von weiblichen Anlegern kennen und berücksichtigen sollte.



Ist eine Geldanlage erfolgreich und übertrifft sie sogar die Erwartungen, sagen Frauen dies auch gern weiter. Die renommierte Schweizer Vermögensverwaltung Genève Invest hat die Erfahrung gemacht, dass dann nicht nur das eigene Kapital aufgestockt wird, sondern die jeweiligen Kundinnen ihre positiven Erfahrungen auch an gute Freundinnen weitergeben und den Vermögensverwalter somit empfehlen.



Bei Genève Invest handelt es sich um eine Vermögensverwaltung, die in der Schweiz auch als erfolgreicher Anleiheinvestor tätig ist. Genève Invest geht auf die Besonderheiten ein, die es bei Sparerinnen und Anlegerinnen auch im Bereich der privaten Altersvorsorge zu berücksichtigen gilt. Dass sich Frauen bei der Vermögensverwaltung gut aufgehoben fühlen, zeigen zahlreiche positive Kundenbewertungen und Meinungsäußerungen. So bestätigt beispielsweise Marlies K. aus Stuttgart in ihrer Zuschrift von 21. April 2017, dass sie seit vielen Jahren Kundin der Vermögensverwaltung Genève Invest ist und diese gut auf ihre Vorstellungen und Wünsche eingeht. Dabei konnte das Angebot im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere die Anlegerin überzeugen, denn es wurde in den vergangenen Jahren ein sehr gutes Ergebnis von stets sechs bis acht Prozent Rendite erzielt.



Genève Invest bietet eine individuelle Vermögensverwaltung an, die selbstverständlich auch Männer nutzen können, die aber eben auch auf die speziellen Bedürfnisse von Anlegerinnen eingeht. Ab 50.000 Euro kann die Vermögensverwaltung genutzt werden, wobei Sicherheit und Rendite in einem sehr guten Verhältnis zueinanderstehen.



