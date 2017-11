FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld um die Marke von 1,16 US-Dollar gependelt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1610 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der amerikanische Dollar tendierte dagegen etwas schwächer, nicht nur zum Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1562 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte nur wenige an. Produktionszahlen aus der spanischen Industrie überraschten am Vormittag leicht positiv. Öffentliche Auftritt ranghoher Notenbanker müssen ebenso mit der Lupe gesucht werden. Starke Kursbewegungen sind von dieser Seite also nicht zu erwarten.

Anleger dürften vor allem den Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China im Auge behalten. Das Verhältnis der beiden größten Volkswirtschaften der Welt ist durch den hohen Außenhandelsüberschuss Chinas und die Nordkorea-Krise belastet. Zu beiden Themen hatte sich Trump zuletzt jedoch etwas zurückhaltender geäußert./bgf/jsl/zb

ISIN EU0009652759

