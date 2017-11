Anders als sein größerer Wettbewerber erwartet der MDax-Konzern trotz Wirbelstürmen im Gesamtjahr noch ein deutliches Plus. Doch die Hannoveraner polierten die Zahlen mit einem ungewöhnlichen Mittel auf.

Niedersachsen gelten als eher wortkarg und zurückhaltend. Roland Vogel macht da keine Ausnahme. Es sei ein "ganz ordentliches Ergebnis", kommentierte der 58-jährige Finanzchef des drittgrößten weltweiten Rückversicherers Hannover Rück am Mittwoch die eigene Arbeit. Das verhaltene Lob hat seinen Grund. Zwar erwartet der Konzern trotz der schweren Hurrikansaison in den USA und der Karibik sowie dem Erdbeben in Mexiko in diesem Jahr immer noch einen deutlichen Nettogewinn von 800 Millionen Euro. Ursprünglich aber hatte man rund eine Milliarde Euro angepeilt.

Doch auch 800 Millionen Euro sind eine Überraschung - und ein kleiner Prestigeerfolg. Denn der Konzern aus Hannover setzt sich damit deutlich vom größeren Konkurrenten Munich Re ab. Der zweitgrößte Rückversicherer der Welt hatte erst jüngst endgültig die Hoffnung fahren lassen, seine Ergebnisziele noch halten zu können. Nach vorläufigen Schätzungen rechnet der Konzern für die Monate von Juli bis September mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro - was den Konzern nach neun Monaten in die Verlustzone drückt. Im Gesamtjahr werde es ...

