Bayreuth (pta024/08.11.2017/12:06) - 7C Solarparken erwirbt mit 6,7 MWp die bislang größte Solaralage ihrer Unternehmensgeschichte und übertrifft damit deutlich das Jahresziel von 115 MWp



Bayreuth, 8. November 2017 - Die 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) hat heute den Kaufvertrag bezüglich einer 6,7 MWp Dachanlage in Rüsselsheim (Hessen) unterschrieben. Diese stellt damit die bislang größte Solaranlage im Portfolio der Gesellschaft dar, dessen installierte Leistung nun auf 118 MWp steigt.



Das Projekt ist mit hochqualitativen Komponenten (Suntech, Refusol) ausgestattet und wurde 2011 in Betrieb genommen. Es erhält daher noch eine feste Einspeisevergütung von EUR 236/MWh und erwirtschaftet unter normalen Einstrahlungsbedingungen ein jährliches EBITDA von EUR 1,4 Mio. Die Solaranlage wurde durch mehrere Projektfinanzierungen in Höhe von ca. EUR 9 Mio. im beschränkten Umfang mit Zinssätzen zwischen 1,95% und 3,49% finanziert. Der Equity Teilkaufpreis wird aus der verfügbaren Liquidität der 7C Solarparken finanziert.



Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken AG, kommentiert: "Diese Investition - und das möchte ich hervorheben - ist beträchtlich, sie erhöht unsere installierte Leistung auf 118 MWp. Damit überschreiten wir unsere Zielsetzung, das Portfolio bis zum Jahresende 2017 auf 115 MWp auszuweiten."



7C Solarparken Die 7C Solarparken AG ist ein börsennotierter Besitzer/Betreiber von Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einem Portfolio von 118 MWp. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Börse gehandelt (General Standard).



