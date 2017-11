Berlin (ots) -



Unter dem Motto "Wendepunkte - Erfolgsmotor Weiterbildung" zeichnete SAP ehemalige Teilnehmer einer SAP-Software-Fortbildung aus - zu den Preisträgern gehören zwei Absolventen der WBS Training, einem der größten privaten Weiterbildungsanbieter Deutschlands und SAP Bildungspartner. Die Preisverleihung fand am 24. Oktober im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu "20 Jahre SAP Bildungspartnerschaft" statt und würdigte die erfolgreichen Laufbahnen der zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.



Wie gelingt es Menschen, durch eine Weiterbildung positive Weichen für ihr Berufsleben zu stellen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Aktion "Wendepunkte - Erfolgsmotor Weiterbildung", bei der SAP ehemalige Teilnehmer einer öffentlich geförderten Maßnahme zur SAP-Software der letzten 20 Jahre gesucht hatte. Stellvertretend für alle damaligen Absolventen wurden nun vier Frauen und Männer in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet - zwei davon hatten ihre Weiterbildung beim SAP Bildungspartner WBS Training abgeschlossen.



So wurde Bettina Maas in der Kategorie "Lebenslanges Lernen" ausgezeichnet. Als Teilnehmerin einer öffentlich geförderten Weiterbildungsmaßnahme zur Anwenderin und Beraterin bei der WBS Training beeindruckte die heutige erfolgreiche SAP-Trainerin mit ihrer persönlichen und beruflichen Leistung.



In der Kategorie "Wendepunkt - Zweite Chance" überzeugte Francesca Dukagjini, die ebenfalls eine öffentlich geförderte Weiterbildung zur SAP-Anwenderin bei der WBS Training absolviert hatte und mit viel Einsatz an das Ziel ihrer beruflichen und persönlichen Wünsche gelangte - mit ihrem Beispiel möchte sie auch andere Menschen dazu inspirieren, eine zweite Chance zu schaffen und zu nutzen.



Joachim Giese, Vorstand der WBS Training AG, gratuliert: "Wir freuen uns riesig mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern! Bei der gesamten WBS Gruppe setzen wir auf nachhaltiges Lernen und stellen konsequent den Menschen mit seinen Interessen und Bedürfnissen in den Vordergrund. Umso mehr freut es uns, wenn wir sehen, dass wir zu so einem schönen Ergebnis beitragen konnten. Wir wünschen allen damaligen und natürlich auch gegenwärtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Weiterbildung viel Erfolg auf ihrem Weg!"



