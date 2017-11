Hamburg (ots) - Der französische Countertenor Philippe Jaroussky führt seinen Welterfolg auch auf den Wandel der weiblichen und männlichen Rollenbilder zurück. "Die Erwartungen an Männer und Frauen haben sich geändert", sagt der 39-Jährige Opernstar mit der ungewöhnlich hohen Stimmlage in der aktuellen BRIGITTE WOMAN (ab heute im Handel). Früher habe ein Mann noch ein "Kämpfer" sein müssen, erst nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sich "neue Wege" ergeben. Männer dürften heute Gefühle zeigen und deshalb in der Klassik hoch singen, ohne dass dies als lächerlich bewertet werde. "Die Stimme ist Ausdruck einer bestimmten Sensibilität. Ein Countertenor singt nicht wie eine Frau. Aber er kann eine ganz neue Facette der Männlichkeit ans Licht bringen", so der Weltstar in BRIGITTE WOMAN, der Klassikhörerinnen auf der ganzen Welt mit seiner Stimme in Bann zieht. "Wenn ich nach einem Konzert CDs signiere, stehen da zu 90 Prozent Frauen." Nur eine Frau konnte Jaroussky absolut nicht begeistern - die erste Gesangslehrerin, der er sich als 18-Jähriger vorgestellt habe. Sie habe seine Stimme mit den Worten beurteilt: "Ganz nett, aber klein. Ich glaube nicht, dass du ein Countertenor wirst", erinnert sich der mehrfache ECHO-Klassik-Preisträger im BRIGITTE WOMAN-Interview. Seine neue CD "The Händel-Album ist seit kurzem im Handel.



