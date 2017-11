--------------------------------------------------------------



Swiss Engineering Index



http://ots.ch/hAlFV



--------------------------------------------------------------







Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100003643 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003643 -



Swiss Engineering lanciert einen neuen Index, welcher die

Rekrutierungsaktivität der Unternehmen bei der Besetzung von

Ingenieurstellen verfolgt. Er soll im Halbjahresrhythmus publiziert

werden, jeweils ergänzt mit einem Fokus auf aktuell interessante

Entwicklungen. Dies soll sowohl den Ingenieurinnen und Ingenieuren

wie auch deren Arbeitgebern ein Hilfsmittel in die Hand geben, um

sich im Arbeitsmarkt richtig zu positionieren und den

Markterfordernissen stetig anzupassen.



Der Fachkräftemangel ist besonders bei den Ingenieurberufen

schwerwiegend, wie eine am 8. Mai 2017 publizierte Studie von Swiss

Engineering und economiesuisse ausführlich erläutert hat. Einerseits

wird dies auf eine zu tiefe Anzahl von in der Schweiz ausgebildeten

Ingenieuren zurückgeführt, andererseits auf eine teilweise Diskrepanz

der persönlichen Ingenieurprofile mit den sich stetig verändernden

Marktanforderungen.



Sehr gesucht sind Ingenieure im Bereich Dienstleistungen und

Konsumgüter



Ausgabe Nr. 1 des neuen Swiss Engineering Index zeigt auf, dass

die Rekrutierungsaktivität in den Dienstleistungsbranchen auf Kosten

der Rekrutierungsaktivität in der Industrie stark zugelegt hat. Der

Fachkräftemangel bei den Ingenieuren im Dienstleistungsbereich spitzt

sich zu, während es in der Industrie teilweise zu einem Überschuss

gekommen ist. Hier dürfte also eine Neuorientierung von vielen

Ingenieuren notwendig werden. Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man

die Konsumgüter- und Chemie/Pharma-Branche miteinander in Beziehung

setzt.



Informationen über den Swiss Engineering Index



Der Swiss Engineering Index wird von Swiss Engineering STV in

Zusammenarbeit mit dynajobs AG alle 6 Monate publiziert. Der Index

dokumentiert das Rekrutierungsverhalten der Unternehmen anhand der

auf ihren Webseiten ausgeschriebenen Stellen. Die Resultate und

genauere Informationen zur Methodologie sind unter

www.swissengineering.ch verfügbar.



Über Swiss Engineering



Mit 13 000 Mitgliedern ist Swiss Engineering das massgebliche

berufliche Netzwerk der Ingenieure und Architekten in der ganzen

Schweiz. Der Berufsverband setzt sich seit 111 Jahren für ihre

Berufsinteressen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft ein und bietet ihnen ein interdisziplinäres Netzwerk mit

vielfältigen Dienstleistungen. www.swissengineering.ch



Originaltext: Swiss Engineering STV

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100003643

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100003643.rss2



Kontakt:

Stefan Arquint, Generalsekretär Swiss Engineering STV

Tel. 044 268 37 11, stefan.arquint@swissengineering.ch