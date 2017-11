Berlin (ots) - "Die Zahlen zeigen, dass Armut und Ausgrenzung in Deutschland ein maßgebliches Problem bleiben. Und davor darf die künftige Bundesregierung die Augen nicht verschließen. Denn es ist absehbar, dass sich die Situation zuspitzt. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Prognosen, wonach in den nächsten zehn Jahren die Hälfte aller Berufe automatisiert werden könnte. Dies ist zweifellos eine Entwicklung mit sozialem Sprengstoff. Hier muss die Politik gegensteuern und die rasante Veränderung der Arbeitswelt berücksichtigen. Gutachten belegen, dass hierfür mehr Chancengerechtigkeit erforderlich ist. Deshalb wäre es folgerichtig, zusätzliche Steuermilliarden in den Ausbau von Kitas, Ganztagsschulen und Wohnungsbau zu investieren. Zudem würden diese Investitionen zu einem größeren Rückgang der Staatsschulden führen, als die bisherige Haushaltspolitik."



