WirtschaftsWoche: Herr Merz, wie viele Optimisten gibt es noch in der Organisation Atlantik-Brücke?Friedrich Merz: Wir sind von unserer Grundeinstellung her alle Optimisten.

Kaum zu glauben bei einem Verein, der sich um gute Beziehungen zu den USA kümmert. Wie bleibt man nach fast einem Jahr Donald Trump noch Optimist?Nicht allein die Twitter-Nachrichten des Präsidenten bestimmen das Verhältnis zu Deutschland und Europa. Wir sehen bei unseren Gesprächspartnern in Washington ein viel differenzierteres Bild. Und die wichtigsten Mitglieder der Administration bekennen sich klar und eindeutig zur Nato und zur internationalen Verantwortung der USA.

Außenminister Rex Tillerson soll Trump einen "Deppen" genannt haben. Wie würden Sie ihn nennen? Er ist zunächst einmal ein erfolgreicher Geschäftsmann, und er ist jemand, der mit seinen speziellen Umgangsformen versucht, Politik zu machen. Bisher ist ihm außer der Ernennung eines neuen Richters am Supreme Court nicht viel gelungen. Warum ist das so? Weil die Gewaltenteilung in Amerika gut funktioniert - der Kongress, die Gerichte und nicht zuletzt die Presse kontrollieren und korrigieren diesen Präsidenten.

Es rebellieren zwar gerade ein paar Republikaner, aber für ein Amtsenthebungsverfahren reicht es nicht, oder?Niemand sollte zu sehr auf ein frühes Scheitern von Trump hoffen. Diese Präsidentschaft kann in einem Desaster enden, aber auch acht Jahre dauern. Und es wird danach auch nicht gleich alles wieder gut.

Warum glauben Sie, dass nicht alles gleich besser wird, wenn Trump weg ist?Er ist nicht ein singuläres Phänomen, das über Nacht gekommen ist und über Nacht wieder geht. Seine Präsidentschaft ist der vorläufige Höhepunkt einer seit Jahrzehnten stattfindenden tiefen Spaltung der amerikanischen Politik und der amerikanischen Gesellschaft.

Und er droht regelmäßig mit Eskalation, etwa beim Umgang mit Nordkorea. Dennoch sitzen auch in dieser Regierung erfahrene Leute, die offensichtlich Einfluss auf den Präsidenten haben. Das ist keine Garantie, sondern einfach eine Wahrnehmung.

America first oder China first?

Dabei hängt vieles vom Verhältnis zu China ab, das Trump demnächst besucht. Wird er dort die Krise weiter anheizen? Ich vermute eher, dass er die Chinesen auffordern wird, ihren Einfluss auf Nordkorea weiter wahrzunehmen, um das Atomraketenprogramm herunterzufahren. Nordkoreas Diktator Kim sucht wie ein kleines Kind nach Aufmerksamkeit. Darauf muss man klar, aber auch mit Augenmaß reagieren.

Was ist für die Welt gefährlicher: America first oder China first?Die Volksrepublik China erhebt einen globalen ökonomischen Machtanspruch. Und nach dem 19. Parteitag der KP stellt sich die Frage, ob China auf Dauer ein kapitalistisch-marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem mit einem autoritären politischen System verbinden kann. Das ist eine Herausforderung für alle westlich geprägten Gesellschaften.

Was hätte das für Konsequenzen?Gegenwärtig verschieben sich auf der Welt die politischen und ökonomischen Zentren, weg von Europa und Amerika, hin in den asiatisch-pazifischen Raum. Europa und Amerika verzichten ohne Not auf die großen Freihandelsprojekte TTIP und TPP. Das Vakuum, das vor allem die USA in der Handelspolitik hinterlassen, wird sofort von der chinesischen Initiative für ein großes Freihandelsabkommen in Asien gefüllt. "One road - one belt" ist die Antwort Chinas auf den Rückzug der Europäer und Amerikaner nicht nur in der Handelspolitik.

Ausgerechnet die Chinesen haben sich den Europäern gerade als Partner für den Freihandel angeboten.Die Chinesen nehmen beinhart ihre Interessen wahr und setzen dabei auf Technologietransfers aus dem Westen. Das spricht nicht gegen unsere Wirtschaftsbeziehungen zu China, aber wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen.

Hätten Sie den Verkauf des deutschen Roboterherstellers Kuka an China untersagt?Wir müssen jedenfalls diskutieren, wie viel Technologietransfer wir in ein Land erlauben, in dem unsere Unternehmen nicht auf die gleichen Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsschutz stoßen wie in unseren Rechtsordnungen. Gleichwohl bleibt die starke Präsenz unserer Industrie in China richtig, betrachten Sie allein die deutschen Automobilhersteller und ihre Zulieferer in China. Aber vor allem der Mittelstand braucht in China eine gute Begleitung durch die deutsche und die europäische Politik.

Und wie soll sie das tun?Die Europäer sollten sich vor allem untereinander einig sein, was sie wollen. So ein einiges Auftreten der Europäer wünschte ich mir übrigens ...

