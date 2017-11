Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Lackierung von Dach und Außenspiegelgehäusen in der Kontrastfarbe Schwarz, 15 Zoll große schwarze Leichtmetallräder



- Attraktiver Preis: ab 12.600 Euro



KÖLN, 8. November 2017 - Mit dem neuen KA+ "Black Edition" bietet Ford ab sofort ein sportlich akzentuiertes Sondermodell seines erfolgreichen Kleinwagens. Die "Black Edition" basiert auf der Version "Cool & Sound", macht aber mit zusätzlichen Ausstattungs-Highlights auf ihr sportliches Naturell aufmerksam: Dazu gehören zum Beispiel:



- Lackierung des Dachs und der Außenspiegel in der Kontrastfarbe Schwarz - 15 Zoll-Leichtmetallräder in schwarzer Lackierung - Schwarzer Kühlergrill in Wabenstruktur mit Chrom-Dekor-Umrandung - Großer Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert - Schwarze Design-Streifen im unteren Türbereich



Der Ford KA+ "Black Edition" ist mit sechs verschiedenen Außenfarben kombinierbar.



Mit der "Black Edition" dehnt Ford sein Angebot an sportlichen Modellvarianten auf die KA+-Baureihe aus und bringt mit dieser Ausstattungslinie Fahrdynamik und Fahrspaß optisch höchst attraktiv zum Ausdruck. Hinzu kommt: Die neue "Black Edition" wurde, wie auch alle anderen Ausstattungslinien des KA+, für eine Anhängelast von 500 Kilogramm homologiert.



Der Einstiegspreis des stylischen City-Cars ist mit 12.600 Euro sehr kundenfreundlich kalkuliert.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Pressekontakt: Isfried Hennen Ford-Werke GmbH Telefon: 0221/90-17518 ihennen1@ford.com