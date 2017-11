Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Stromkonzern Eon hält sein Vorgehen beim angestrebten Verkauf der Kraftwerkstochter Uniper für klagefest. "Da können sie davon ausgehen, dass das alles juristisch einwandfrei ist", sagte Finanzvorstand Marc Spieker bei einer Telefonkonferenz nach der Präsentation der Neunmonatszahlen.

Eon will seinen verbliebenen 47-prozentigen Anteil an Uniper an den finnischen Wettbewerber Fortum verkaufen. Dazu haben beide Unternehmen weitreichende Absprachen getroffen. Sollte sich Eon doch noch dagegen entscheiden, würde eine Strafe von 0,75 bis 1,5 Milliarden Euro fällig. Uniper betrachtet das Interesse der Finnen als feindlichen Vorstoß und behält sich Klagen gegen die hohe Pönale vor.

Auf die Frage, ob der Verkauf noch abgeblasen werden könnte, wenn der Uniper-Börsenkurs stark steigt, antwortete Spieker ausweichend. Das sei Spekulation. Er bekräftigte aber, dass der Verkauf en bloc an Fortum eine "gewisse Attraktion habe". Gegen die laute Kritik der Betriebsräte, die eine Zerschlagung Unipers befürchten, verwehrte er sich und ging in den Konter über. "Ich halte das grundsätzlich für verantwortungslos, solche Gerüchte in den Raum zu setzen", betonte der Vorstand. Das Management habe einiges an Vorarbeit geleistet, um mit Fortum einen langfristig orientierten Investor zu finden.

Die Arbeitnehmervertreter bei Uniper und auch die Chefetage hegen hingegen große Zweifel, dass Fortum wirklich eine Zukunft für die deutschen Kohle- und Gaskraftwerke hat. Fortum-Chef Pekka Lundmark reagierte darauf mit einer Jobgarantie und dem Versprechen auf Erhalt der Zentrale in Düsseldorf.

November 08, 2017

