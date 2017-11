Die Seitwärtstendenz an der Wall Street dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf einen wenig veränderten Handelsbeginn hin. Weiterhin fehlen dem Markt die Impulse, um sich für eine Richtung zu entscheiden. Jedoch sind auch erneute Rekordstände wieder möglich. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist bis auf die wöchentlichen US-Öllagerdaten erneut leer. Auf Unternehmensseite dominieren Meldungen aus der zweiten Reihe.

Vor allem Entwicklungen rund um die geplante US-Steuerreform dürften weiter im Fokus bleiben. Am Vortag hatten Zweifel an der Steuerreform den Markt leicht belastet. "Es ist allen klar, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer Verabschiedung der Steuerreform ist", sagt Markt-Analyst Derek Halpenny von MUFG. "Vor allem am Devisenmarkt, wo die Positionierungen extrem sind, ist daher das Enttäuschungspotenzial am größten mit den aktuell sinkenden Hoffnungen auf eine Einigung", ergänzt der Teilnehmer. Die Republikaner im US-Senat könnten laut einem Bericht die geplante Steuerreform bis 2019 verschieben.

Der Dollar gibt seine Vortagesgewinne wieder komplett ab, im Gegenzug steigt der Euro wieder an die Marke von 1,16 Dollar. "Wir sehen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Steuerreform, doch sie dürfte anders ausfallen, als von den Republikanern bislang geplant", merkt Investment-Stratege Jonathan Mackay von Schroders an.

Der Kurzbotschaftendienst Twitter verdoppelt seine bisher auf 140 Zeichen begrenzte Textlänge. Eine kleine Gruppe von Nutzern hatte bereits in den vergangenen Wochen pro Nachricht maximal 280 Zeichen versenden können. US-Präsident Donald Trump, der das Medium intensiv nutzt, gehörte nicht zu der Testgruppe. Die Länge der einzelnen "Tweets" war seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 auf maximal 140 Zeichen beschränkt. Die Aktie legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu.

Der Messengerdienst Snapchat hat Anleger dagegen einmal mehr enttäuscht. Die Snap Inc hat ihren Quartalsverlust mehr als verdreifacht. Außerdem blieben Nutzerwachstum und das Anzeigengeschäft unter den Erwartungen. Die Aktie bricht vorbörslich um 19,3 Prozent ein.

Positiv werden die Geschäftszahlen und ein Zukauf des Digitalspieleanbieters Zynga aufgenommen. Die Titel stiegen nach der Schlussglocke um 1,9 Prozent, vorbörslich sind die Titel noch nicht aktiv. Die Gesellschaft plant die Übernahme von Teilen von Peak Games, die auf dem Gebiet mobiler Anwendungen bei Spielen aktiv ist. Zynga arbeitet seit Jahren an einer Strategie hin zu mehr mobiler Präsenz. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 23 Prozent und das Unternehmen kehrte in die Gewinnzone zurück.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2017 06:26 ET (11:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.