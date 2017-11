Unterföhring (ots) -



Hollywoods Ausnahme-Talent Jennifer Lawrence macht aus der Titelrolle in "Joy" einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere: Als mittellose Erfinderin lässt sie sich weder von ihrer betreuungsintensiven Familie noch von betrügerischen Geschäftspartnern unterkriegen. Wie schon bei ihrer OSCAR® Rolle in "Silver Linings" (2012) spielt die Spezialistin für taffe Frauenrollen hier an der Seite von Robert De Niro und Bradley Cooper unter der Regie von David O. Russel - und kassierte prompt einen GOLDEN GLOBE® ... ProSieben zeigt "Joy - Alles außer gewöhnlich" am Mittwoch, 15. November 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Inhalt: Seit frühester Kindheit entwickelt die Flughafenangestellte Joy (Jennifer Lawrence) kreative Lösungen für praktische Probleme. Leider bleibt für eine Erfinder-Karriere keine Zeit. Joy kümmert sich neben dem Job um ihre Kinder, ihren arbeitslosen Ex (Edgar Ramirez), ihre völlig lebensfremde Mutter Terry (Virginia Madsen) und ihren grantelnden Vater Rudy (Robert De Niro). Dem ständigen Gemecker der Familie zum Trotz versucht Joy ihre neueste Erfindung, einen sich selbst auswringenden Wischmopp, auf den Markt zu bringen. Zwar will ihr Neil Walker (Bradley Cooper), der Chef eines Teleshopping-Kanals, dabei helfen. Doch Joy merkt schnell, dass eine gute Idee allein noch lange nicht ausreicht ...



"Joy - Alles außer gewöhnlich" (OT: "Joy") Am Mittwoch, 15. November 2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2015 Genre: Tragikomödie Regie: David O. Russel



