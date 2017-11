Die Sängerin Louane hat sich erfreut über ein Treffen mit Justin Bieber gezeigt. "Ich traf ihn in Deutschland, wo wir beide in einer Fernsehsendung aufgetreten sind", sagte die Sängerin dem "Zeitmagazin".

"Es klopfte an meiner Garderobentür, ich öffnete - und vor mir stand Justin Bieber." Sie sei vor Aufregung fast gestorben, ein solches Treffen habe sie schon lange gewollt. "Wir haben dann geplaudert, und er war wirklich nett." Louane wurde 2013 in einer Castingshow entdeckt.

Ihr Song "Avenir" war in den offiziellen deutschen Single-Charts in Deutschland auf Platz 3. Die 20-Jährige spielte auch im Film "Verstehen Sie die Béliers?" mit. Am 10. November wird ihr neues Album "Louane" erscheinen.