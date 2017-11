Nürnberg - Den Europäern stehen 2017 im Schnitt 13.937 Euro für ihre Ausgaben und zum Sparen zur Verfügung - das zeigt die Studie "GfK Kaufkraft Europa 2017", die ab sofort verfügbar ist. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK): Das verfügbare Nettoeinkommen der untersuchten 42 Länder unterscheidet sich jedoch enorm: In Liechtenstein, der Schweiz und Island ist die durchschnittliche Kaufkraft am höchsten, am wenigsten Geld steht den Menschen in Weißrussland, Moldawien und der Ukraine zur Verfügung.

